Ефремова в СИЗО впервые навестила жена

Актера приговорили к заключению 8 сентября

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила мужа в СИЗО. Женщина навестила артиста на краткосрочном свидании, им удалось пообщаться друг с другом через стекло.

"Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", - рассказал секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Он отметил, что краткосрочные свидания не могут длиться более двух часов. Ранее Ефремов находился в карантинной камере, а потому у Кругликовой не было возможности увидеться с мужем, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"