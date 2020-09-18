Белоруссия усилила охрану своих рубежей

Особое внимание к границе с Польшей

Пункты пропуска работают, но войск у кордонов теперь значительно больше. Самое пристальное внимание - к границе с Польшей, Литвой и Украиной, которые активнее других так называемых партнеров посягают на свободу и стабильность республики. Вывести граждан на протесты становится все сложнее и оппозиции приходится искать другие способы провести революцию.

Под окнами консульства Польши - пикет. Белорусы требуют от главного зарубежного модератора протестов оставить их страну в покое. О том же говорили люди и на многотысячной акции против внешнего вмешательства. А оно настолько очевидно и усилено манёврами НАТО вблизи границ Белоруссии, что президент приказал армии принять адекватные меры.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", - заявил Лукашенко.

Лукашенко, как все белорусы, верит, что до прямых военных столкновений конфликт не дойдёт. Но президент, обращаясь к народам Литвы, Польши, Украины, всё же попросил их "образумить своих безумных политиков".

"Мы на такое не пойдём никогда, мы работали и будем работать", - так сегодня тысячи белорусов отреагировали на призывы оппозиции в интернете выйти на общенациональную забастовку. Откликнулись лишь полтора десятка заведений. Несколько баров, магазинов, кафе, тату-салонов и фотостудий. Студентам тоже пришли сообщения в телефоны. Выходить на митинг. И игнорировать лекции в вузе. Далеко не все сразу понимают, зачем им это нужно.

Впрочем, ставка оппозиции не только на наивных и простодушных. Главные организаторы нередко люди с криминальным прошлым. Например, предпринимателю Александру Божко неизвестные грозили погромом за то, что отказался закрыть кофейню. А этот юноша устроил в соцсетях настоящую травлю директора минской школы. Той, где сам недавно учился.

А это уже человек, которому оппозиция отводила роль одного из командиров уличных боевиков. Денис Чекалев. Профессиональный революционер и активный участник киевского майдана. Устроить майдан в Минске его позвала Мария Колесникова. Вот их дружеское фото. А вот что нашли у него при задержании милиционеры (см. видео – прим. ред.). Кстати, такие как Чекалев, в случае если оппозиция получит команду из-за рубежа перейти к открытым столкновениям, должны будут возглавить и расправы над семьями силовиков.

Компании потенциальных головорезов не чурается и Тихановская. Вот на фото она вместе с Владиславом Корецким. Тем самым, что прославился на всю Белоруссию призывами убивать милиционеров и праздновать каждую смерть.

В российском МИД Тихановской дали понять - она должна не идти на поводу заказчиков протестов, а осознавать ответственность за свои заявления.

"Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В её интерпретации – это прямое приглашение к измене присяги и, по большому счету, измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Тем временем сегодня в погранкомитете Белоруссии заявили: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме. Все меры предпринимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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