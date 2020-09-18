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Российские и белорусские военные провели совместные стрельбы

11:49
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Маневры проходят в рамках учений "Славянское братство"

Первые совместные стрельбы провели российские и белорусские десантники в рамках масштабных учений "Славянское братство". Тактические манёвры проходят в Белоруссии на полигоне под Брестом, передает "ТВ Центр".

С нашей стороны в них участвует более 800 бойцов Псковского соединения ВДВ. В ходе первого этапа учений десантные группы обеих стран уничтожили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности.

В российском Минобороны подчёркивают: учения были запланированы ещё в прошлом году. И носят контртеррористический характер.

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