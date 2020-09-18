Тысячи земельных участков оказались в зоне бедствия из-за подъема Амура

Уровень реки продолжает подниматься

На Дальнем Востоке устраняют последствия паводков. В Иркутской области число подтопленных населённых пунктов увеличилось до 27, передает "ТВ Центр".

Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку и продолжает подниматься. В зоне бедствия десятки жилых домов, дороги и почти 2 тысячи земельных участков. Спасатели возводят дамбы и устанавливают насосы для откачки воды.

А в селе Ленинское Еврейской автономии, где на днях произошёл прорыв дамбы, уровень воды в реке снизился впервые за долгое время. Тем не менее, обстановка остаётся напряжённой - там сохраняется режим ЧС. На месте продолжают работать военные. Они укладывают мешки с песком вдоль дорог и около населённых пунктов. А также восстанавливают смытые водой заграждения.

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