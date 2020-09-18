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Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера

11:42
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Мэр принял участие в заседании наблюдательного совета

В Москве в пятницу проходит заседание наблюдательного совета фонда "Московского инновационного кластера". В нём принимает участие Сергей Собянин. Рассматривают первые итоги работ, передает "ТВ Центр".

К дискуссии в режиме онлайн приглашены и коллеги из Пекина, с которыми планируется подписать соглашение о сотрудничестве. Как отметил Сергей Собянин, современные технологии позволяют бороться с ранее неизвестными болезнями и другими угрозами. А Россия и Китай использовали новые технологии, чтобы остановить распространение коронавируса, и достигли успехов в сохранении жизни людей больше, чем другие страны мира.

"Москва и Пекин являются лидерами глобальной технологической трансформации. В меняющемся мире взаимовыгодное сотрудничество - самый верный путь для всех городов. И в лице Пекина Москва имеет важнейшего партнёра во всех областях, и, я уверен, что сотрудничество в сфере поддержки инноваций будет особенно полезным и продуктивным", - отметил Собянин.

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