Жителям общежития в Люблино помогут сохранить жилье

Зданию требуется ремонт

В сложной ситуации оказались жители одного из домов в Люблине. Предписание покинуть общежитие пришло в начале недели и застало людей врасплох - никаких пунктов временного размещения им не предоставили. После вмешательства Госдумы в деле наконец наметился позитивный сдвиг. Аварийное здание решили не расселять. Но проблем, как оказалось, куда больше.

300 москвичей живут здесь в состоянии неопределенности. Это здание появилось в 1955 году как общежитие строительно-монтажного треста. В 90-е годы компания обанкротилась. Позже дом оказался на балансе Росреестра, то есть в федеральной собственности. В 2016 году здание перешло к технологическому университету МИРЭА, который планирует сделать здесь общежитие для студентов.

К ситуации неопределенности добавились и другие проблемы. Люди периодически остаются без каких-нибудь коммунальных услуг. На этой неделе ситуация накалилась. Приехали судебные приставы.

Какие чиновники только ни пытались распутать этот клубок правового вакуума, в который попали люди. Накануне вечером приехал и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает "ТВ Центр".

"Я хочу вам предложить несколько этапов как бы движения к тому, чтобы ситуацию нормализовать. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы прекратились попытки выселения из этого дома всех тех, кто здесь находится в этом общежитии. Мы должны сделать так, чтобы никого не выгоняли на улицу, чтобы не было этой всей истории с судебными приставами, которые приезжали сюда к вам", - отметил Петр Толстой.

Так как дом не принадлежит городу, уже долгие годы люди своими силами ремонтируют не только свои комнаты, но и общее имущество, даже крышу. Но капитальный ремонт им не под силу.

"По моим представлениям, такой дом, обновление такой инфраструктуры, во всяком случае приведение в какой-то порядок - это десятки миллионов рублей. И в этом смысле будем просить помощи и у города, и у соответствующих служб, потому что вы фактически зависли в таком междуящичном пространстве", - сказал Толстой.

После ремонта, уточнил Петр Толстой, пропадут основания выселять людей из-за аварийности дома. Но что делать со статусом этого здания пока не может ответить ни одна инстанция. И это при том, что у всех жителей на руках есть ордера, подтверждающие право собственности на жилье.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"