В Калужской области захоронили останки погибших под Москвой красноармейцев

Проводить в последний путь своих героев приехали их потомки и земляки

В Калужской области торжественно захоронили останки бойцов Красной Армии. 263 военнослужащих погибли под Москвой. Многие из них до недавнего времени считались пропавшими без вести.

Они героически погибли, защищая Москву. И вот спустя 75 лет их наконец, провожают как героев, с воинскими почестями. Все это время никто не знал об их судьбе. Многие считались пропавшими без вести. И вот наконец память о бойцах вернулась в семьи, к внукам и правнукам. Валентина Конохова приехала из Москвы. В её руках - медальон и личные вещи прадеда, красноармейца Петра Конохова. До этого о нём известно было мало, но теперь потомки солдата знают главное: он погиб в бою за Родину.

"До сих пор волнение, и такое торжественное событие, 75 лет жили, не знали родственники, где наш солдат, он числился без вести пропавшим, и такая новость средь бела дня, она поразила всех, честно говоря. Очень трогательно", - рассказала Валентина Конохова.

Во время раскопок в Боровском районе поисковикам удалось обнаружить сразу четыре захоронения красноармейцев - останки более 260 бойцов. У многих из них при себе оказались личные вещи, а у некоторых - главная ценность, солдатские медальоны, по которым и установили имена героев. Родственников искали по всем республикам бывшего Советского Союза - найти удалось не всех. Из Казахстана проститься с земляком приехали его односельчане.

Теперь они знают, где могилы их родных, близких, односельчан. Спустя столько лет эти люди получили послания из прошлого - солдатское оружие, ложка, фляжка. Теперь все это - самые ценные семейные реликвии. Чтобы знали и помнили каждого. За это и продолжают бороться поисковики.

На нашем Добринском мемориале уже сегодня захоронено около тысячи бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, которая грудью стояла на защите ближних подступов к городу Москва. Будут пролетать годы, века, но тот подвиг нами не будет забыт никогда", - заявил глава администрации сельского поселения "Село ворсино" Георгий Гурьянов.

В последний путь солдат провожали военные, молодёжь и старики. Память о погибших красноармейцах - даже тех, чьи имена неизвестны - оказалась одинаково важной для каждого. И теперь эта память увековечена здесь, на мемориале в деревне Добрино.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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