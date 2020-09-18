Настю Ивлееву укусила муха цеце

Девушка по невнимательности села на насекомое

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала поклонникам, что ее укусила муха цеце. Она не заметила насекомое и случайно села на него. Это произошло во время съемок очередного выпуска "Орла и решки".

Настя призналась, что после укуса у нее началась аллергическая реакция. "У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", - рассказала девушка подписчикам о своих ощущениях.

После приема лекарства все прошло.

Ивлеева попросила поклонников не переживать о ее здоровье, потому что сопровождающий гид заверил, что этот вид не опасен для человека.

Ранее Ивлеева обрадовала поклонников новостью о возвращении в шоу "Орел и решка" в качестве ведущей. Фанаты шоу предположили, что соведущей Насти может стать Регина Тодоренко, однако в результате место досталось Юлии Коваль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"