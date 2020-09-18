СК проверит сообщения о мошенничестве с наследством Баталова

Жертвами стали вдова и дочь актера

Следственный комитет России займется проверкой сообщений о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова. Поручение следователям дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело", - сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Основанием для начала проверки стала информация телеканала РЕН-ТВ. В сюжете сказано, что семья актера Алексея Баталова – его вдова и дочь - лишились доли в четырехкомнатной квартире. Кроме того, в числе утраченного – еще две квартиры (одна из них в престижном столичном районе), мастерская и крупная сумма денег, передает ТАСС.

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