В России за сутки выявили 5905 случаев заражения коронавирусом

Вылечились 5339 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 5905 заболевших коронавирусом. Это на 143 больше, чем днем ранее.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 805 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 165 человек.

Вылечились от коронавируса 5339 пациентов, в том числе в Москве – 1107. Скончались 134 заразившихся, из них 8 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1091186 случаев заражения коронавирусом. Скончались 19195 человек. Выздоровели 901207 пациентов.

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