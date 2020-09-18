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Ефремов счел попадание в тюрьму "высшим замыслом"

11:57
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Актер после аварии отбывает срок в СИЗО

Михаил Ефремов заявил, что по всей России в колониях находится очень много талантливых заключенных, которые могли бы играть в тюремном театре.

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Актер рассказал, что ему хотелось бы отправиться отбывать срок в Чувашии, поскольку там в колониях есть свой театр, передает МК. Ефремов поделился, что в его дальнейшие планы входит создание объединения для творческих заключенных по всей стране.

"Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК "Мошенничество" сидят", - сказал артист.

Ефремов даже пошутил, что, возможно, он оказался в тюрьме, чтобы создать в российских колониях театр, он назвал это "высшим замыслом".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.

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