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В интернете появились фотографии беременной жены Евгения Петросяна

10:39
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Пара никак не комментировала слухи о беременности Брухуновой

В интернете появились фотографии беременной Татьяны Брухуновой. Снимки были сделаны около года назад.

На фотографии, выложенной в Сети, Брухунова вместе с Евгением Петросяном куда-то спешит. Из-под бежевой жилетки заметен округлившийся живот. Фото опубликовал телеграм-канал "Немалахов"

О появлении у Петросяна и Брухуновой ребенка СМИ сообщили еще в марте, однако пара никак не комментировала эти слухи. Однако 16 сентября, в день своего 75-летия, юморист подтвердил рождение сына, опубликовав в инстаграме фото с ним. Судя по снимку, малышу около полугода. Мальчика назвали Ваганом.

Журналисты предположили, что ребенка выносила суррогатная мать, однако Брухунова эти домыслы отвергла, заявив, что еще слишком молода для этого. В своем инстаграме она поблагодарила тех, кто заметил на фотографиях в соцсетях изменения в ее образе, но деликатно промолчал.

"Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты "молочного" плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы", - написала она.

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