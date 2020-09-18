Назван простой метод укрепления нервной системы

Продукт надо употреблять умеренно

Россиянам объяснили, как укрепить нервную систему с помощью популярного продукта. Регулярное употребление бананов, богатых калием, магнием, марганцем и медью, вдобавок положительно влияет на работу сердца, рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева.

В бананах, по словам врача, содержится большое количество пиридоксина - витамина B6.

"Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты", — пояснила Пугачева. Калий и магний, добавила медик, нужны человеку для нормальной работы сердца, они также участвуют в регуляции артериального давления. Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, помогает выводить из организма вредные вещества. А марганец важен для энергетического обмена.

Лучше есть слегка недозрелые бананы — они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете. Но даже такие фрукты надо потреблять умеренно. Людям, ведущим малоподвижный образ жизни, рекомендуется не больше одного банана – и то не каждый день, а два-три раза в неделю. Спортсмены могут позволить себе больше – два-три банана в день, приводит рекомендации специалиста АГН "Москва".

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