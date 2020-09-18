Подруга Тарзана сделала тест на беременность

Девушка призналась в чувствах к танцору

Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко рассказала подробности о романе со стриптизером. Она заявила, что отношения длятся вот уже полтора года, однако и она, и Тарзан тщательно скрывали свою связь от всех. "У меня были очень серьезные чувства к Сергею. Поэтому я никому не позволю плохо говорить про него и про наши отношения", - подчеркнула Шульженко.

По словам девушки, в августе она решила прекратить связь с мужчиной, потому и приехала к нему домой. Однако потом узнала про беременность и решила рассказать людям правду.

Также любовница Глушко уверяет, что не брала в его квартире никаких драгоценностей. Обвинения в краже девушка списывает на месть обиженной Наташи Королёвой. "Наташа обо всем узнала и вот так решила отомстить. Вы же понимаете, что это действия обиженной женщины? Мне не нужны никакие драгоценности, я никогда ничего от Сережи не требовала", - сказала Анастасия.

Чтобы доказать свои слова, Шульженко даже согласилась прийти на телешоу, где сделала повторный тест на беременность. Однако его результат оказался отрицательным. От переизбытка эмоций девушка потеряла сознание.

Анастасия надеется, что результат оказался ошибочным, и она все-таки ждет ребенка от Глушко. "Тесты не дают стопроцентного результата. Мне хочется верить, что я все-таки беременна, шанс на это остается. […] Если бы я знала, что не беременна, я бы никогда не стала рассказывать об отношениях с Сергеем. Получается, я оклеветала человека, и это просто ужасно. Я не понимаю, как такое возможно", - заявила Шульженко.

Однако поклонники артиста не верят в искренность девушки. Многие уверенны, что она соблазнила артиста ради популярности, передает СтарХит.

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