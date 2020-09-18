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Певица Штурм: Королёва и Тарзан давно не живут вместе

11:12
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Пара разъехалась еще до сообщений об измене Глушко

Наташа Королёва давно не живет вместе со своим супругом Сергеем Глушко, заявила певица Наталья Штурм. Она рассказала, что артистка вместе с ребенком проживает в пригороде, а Тарзан – в московской квартире.

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"Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно. […] Мол, ему после работы удобнее в городе ночевать", - объяснила Штурм свои слова.

Артистка считает, что все эти годы Королёва попросту закрывала глаза на измены мужа. По мнению Штурм, танцор не мог не искать любовных связей на стороне, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу... И так будет всегда, может это ее заводит", - добавила исполнительница.

Ранее любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко призналась в своих чувствах к танцору. Она публично сделала повторный тест на беременность, но он показал отрицательный результат.

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