Капибару спасли от пожара в Ленинградском зоопарке

Животное пряталось от дождя в летнем домике

Директору Ленинградского зоопарка пришлось выступить в роли спасателя. Капибара, укрывшаяся от дождя в летнем домике, едва не погибла в пожаре.

"Произошло возгорание в деревянной времянке Ленинградского зоопарка. В домике на территории вольера для летнего содержания животных в момент пожара укрывалась от дождя капибара. В учреждении сразу же сработала сигнализация, и оперативно прибывшая на место директор зоопарка тут же перенесла капибару в другой вольер", - сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Причиной пожара, по предварительным данным, мог стать обрыв кабеля подсветки от шквального ветра. К счастью, обошлось без пострадавших. Зоопарк работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

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