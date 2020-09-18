Вильфанд рассказал, когда начнется бабье лето

Тепло вернется на короткое время

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порадовал жителей Центрального региона сообщением о скором наступлении бабьего лета. На несколько дней осенние холода уступят место теплой погоде.

"В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление", - предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, тепло придет во вторник. Сначала температура воздуха поднимется до 15-18 градусов, а в среду и четверг и вовсе прогреется до 20. При этом метеоролог подчеркнул, что пока рано делать прогнозы дальше четверга, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"