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Вильфанд рассказал, когда начнется бабье лето

11:55
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Тепло вернется на короткое время

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порадовал жителей Центрального региона сообщением о скором наступлении бабьего лета. На несколько дней осенние холода уступят место теплой погоде.

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"В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление", - предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, тепло придет во вторник. Сначала температура воздуха поднимется до 15-18 градусов, а в среду и четверг и вовсе прогреется до 20. При этом метеоролог подчеркнул, что пока рано делать прогнозы дальше четверга, передает РИА Новости.

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