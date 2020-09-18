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Лавров объяснил американцам, как надо разговаривать с Россией

11:35
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Глава МИД предостерег Вашингтон от ультиматумов

Россия готова работать с любым правительством США. Но отношения должны строиться на принципах равноправия, подчеркнул Сергей Лавров. Глава МИД России прокомментировал заявления Вашингтона о якобы имеющем место российском вмешательстве в американские выборы.
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"Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединенным Штатам. Но разговаривать с Соединенными Штатами по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов", - заявил Лавров.

Министр добавил, что разговаривать с Россией языком ультиматумов бессмысленно и бесполезно. И не поняли этого до сих пор только негодные политики, приводит слова дипломата РИА Новости.

Всеобщие выборы в США назначены на 3 ноября. За кресло в Овальном кабинете поборются нынешний президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Американская разведка уже заявила, что в выборы 2020 года вмешиваются Россия, Китай и Иран. Москва неоднократно подчеркивала, что никаких доказательств вмешательства Вашингтон так и не представил.

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