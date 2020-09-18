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Молодая жена Петросяна посоветовала критикам "рожать от слесарей"

12:12
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Брухунова резко воспринимает критику в свой адрес

Татьяна Брухунова ответила критикам, ставящим под сомнение ее искренность в отношениях с Евгением Петросяном. 31-летняя супруга Юмориста рассказала, почему не афишировала свою беременность.

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Брухунова заявила, что считает период, когда женщина носит ребенка, слишком личным и интимным, а потому в это время будущая мать и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение.

Однако хейтеры поставили под сомнение честность Татьяны и предположили, что она находится рядом с юмористом только ради его многомиллионного состояния. По мнению злопыхателей, даже рождение сына Вагана было задумано для того, чтобы приблизить Брухунову к цели.

Супруга артиста не стала пытаться переубедить ненавистников и на грубости ответила лаконично, но резко. "Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!" - написала она в соцсети.

Ранее Брухунова не раз заявляла, что не хочет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью. Все важные семейные события, включая брак и рождение ребенка, Петросян и его жена тщательно скрывают от публики.

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