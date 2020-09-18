В Москве устранили последствия непогоды

За сутки в столице выпало 76% месячной нормы осадков

Повалены деревья, повреждены автомобили, оборваны линии электропередачи. Сразу в нескольких центральных регионах всю ночь устраняли последствия мощного циклона. Без света остались больше 9 тысяч жителей в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях, передает "ТВ Центр".

В столице местами выпало больше половины месячной нормы осадков. Затопило улицы и подземные переходы. Мощный ветер с порывами до 26 метров в секунду срывал рекламные конструкции, кровлю и уносил даже металлические контейнеры. По данным Мосводостока, ветер повалил 116 деревьев, были повреждены 35 автомобилей. В настоящее время последствия разгула стихии устранены.

А в Подмосковье из-за непогоды пострадали пять человек. Они госпитализированы. Последствия стихии устраняли около 300 сотрудников коммунальных служб и свыше ста единиц спецтехники. Аварийные работы завершили к утру.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Центральном регионе на смену прохладной погоде придет тепло.

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