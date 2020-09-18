Рекордное число тестов на COVID-19 сделано в Москве за сутки

Спрос на тестирование в столице резко возрос

Рекордное число тестов на коронавирус зафиксировано за прошедшие сутки в столице. Резко возросший спрос на тестирование среди москвичей понятен: люди хотят быть уверены в своей безопасности, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни - увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен - многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких", - заявила Ракова.

По данным вице-мэра, за последние сутки лаборатории столицы провели 69,5 тысяч исследований - рекордный показатель с начала пандемии. А общее число ПЦР- и ИФА-тестов в Москве с начала пандемии превысило 7,5 миллиона.

В столице проводится постоянный скрининг сотрудников, контактирующих с горожанами. Кроме того, в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Тесты на коронавирус обязательно сдают жители столицы с признаками ОРВИ, с пневмонией, а также у тех, кто проживает совместно с заболевшим COVID-19.

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