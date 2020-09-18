ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рекордное число тестов на COVID-19 сделано в Москве за сутки

12:06
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Спрос на тестирование в столице резко возрос

Рекордное число тестов на коронавирус зафиксировано за прошедшие сутки в столице. Резко возросший спрос на тестирование среди москвичей понятен: люди хотят быть уверены в своей безопасности, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: Первая партия вакцины от COVID поступила в 3 поликлиники Москвы

"С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни - увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен - многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких", - заявила Ракова.

По данным вице-мэра, за последние сутки лаборатории столицы провели 69,5 тысяч исследований - рекордный показатель с начала пандемии. А общее число ПЦР- и ИФА-тестов в Москве с начала пандемии превысило 7,5 миллиона.

В столице проводится постоянный скрининг сотрудников, контактирующих с горожанами. Кроме того, в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Тесты на коронавирус обязательно сдают жители столицы с признаками ОРВИ, с пневмонией, а также у тех, кто проживает совместно с заболевшим COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.