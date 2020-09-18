Челобанов рассказал, как изменил жене с Пугачевой

Композитор и певица долгое время были в отношениях

Композитор Сергей Челобанов рассказал о том, как изменял жене с Аллой Пугачевой. Музыкант три года прожил в гражданском браке с Примадонной, после чего она вышла замуж за Филиппа Киркорова.

Челобанов и Пугачева познакомились "в ночь с 1990 на 1991 год". Артистка пригласила начинающего музыканта к себе в квартиру, где накрыла на стол. "Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше — я плохо помню. Я подумал: а чего робеть-то? Пусть робеют маленькие девочки", - вспоминает Челобанов. По его словам, утром он обнаружил, что весь испачкан в губной помаде.

Музыкант признался, что изначально отношения с Пугачевой воспринимал исключительно как рабочие и дружеские. Однако со временем они переросли в нечто большее. По словам артиста, он получал удовольствие от романа с Примадонной.

"Отношения с Аллой — это было великолепно. С точки зрения работы скажу так: я в будущем не нашел другого человека, с которым было так интересно работать. […] Алла говорила мне: "Я твоя гастрольная жена", - сказал Челобанов. Композитор признался, что весь его имидж – заслуга Примадонны. "Мой имидж создала она", - заявил музыкант.

В то время и композитор, и певица были несвободны. По словам Челобанова, их вторые половинки терпеливо, мудро и с пониманием восприняли ситуацию. "Не знаю, вытерпел ли я на месте своей жены такое. Они молодцы. Я и сейчас люблю Пугачеву", - заявил он.

Отношения композитора и певицы закончились в тот момент, когда в жизни Примадонны появился Филипп Киркоров. Челобанов в программе "Судьба человека" признался, что отчасти воспринимал брак Пугачевой как попытку проучить его. "Мене ничего не осталось, как отойти в сторону. Не морду же ему бить. Алла сама приняла такое решение", - добавил музыкант.

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