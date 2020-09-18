"Любимую не отдают": Киркоров и Басков записали песню со словами Лукашенко

Композицию российские артисты исполнили вместе с коллегами из Белоруссии

Песню, главной темой которой стала цитата из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко, записали российские и белорусские артисты.

"Здесь мы живем, будут жить наши дети в мире любви и согласия вместе. Просто знай: любимую не отдают", - поется в ней.

Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту в преддверии президентских выборов заявил, что Белоруссия - "любимая, а любимую не отдают".

В опубликованном на YouTube клипе снялись, вместе с артистами из Белоруссии, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов, Филипп Киркоров, Николай Басков и Диана Гурцкая.

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