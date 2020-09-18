Более 300 НКО соцсферы подали заявки на гранты правительства Москвы

Прием заявок начался 1 сентября

Более 300 НКО подали заявки на конкурс грантов "Москва – добрый город". Он стартовал в столице 1 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



По ее словам, столичные власти продолжают активно взаимодействовать с некоммерческим сектором и стараются сделать все возможное для поддержки правильных и нужных инициатив.

"Нам важно выстроить эффективную модель работы с НКО, которая помогла бы как можно большему числу горожан получить доступ к качественным услугам. Конкурс грантов "Москва - добрый город" является хорошей почвой для развития таких отношений", - подчеркнула Ракова.

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