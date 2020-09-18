Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Российская столица готова к самому широкому сотрудничеству с китайскими партнерами
Московский инновационный кластер и научный парк "Чжунгуаньцунь" подписали соглашение о сотрудничестве. Перед подписанием документа мэр столицы Сергей Собянин отметил, что данная кооперация может стать мощным драйвером развития Москвы и Пекина.
"Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая", - отметил Собянин.
Как указал руководитель фонда "Московский инновационный кластер" Анатолий Валетов, соглашение носит максимально прикладной характер. "Это и использование цифровой платформы Московский инновационного кластера i.moscow для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими компаниями", - сказал он.
В пятницу в Москве проходит заседание наблюдательного совета фонда "Московского инновационного кластера".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"