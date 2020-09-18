Путин не планирует общаться с Лукашенко в ближайшее время

Лидеры России и Белоруссии встретились в начале этой недели

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Кремля планы относительно дальнейших встреч российского лидера с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Песков заверил, что на сегодняшний день никаких контактов между Путиным и Лукашенко не запланировано. Представитель Кремля добавил, что в случае необходимости они могут возникнуть весьма оперативно, передает РИА Новости.

"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", - ответил Песков на вопрос о возможности встречи Путина и Лукашенко на следующей неделе.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи в понедельник, 14 сентября. Эта поездка стала его первым заграничным визитом после победы на выборах 9 августа. Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

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