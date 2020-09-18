Новый адвокат Ефремова попросил смягчить наказание

Защитник обжаловал приговор

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев направил жалобу в Пресненский суд Москвы. Юрист просит смягчить актеру приговор до четырех лет условного лишения свободы.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года. Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до 4 лет, которое следует считать условным", - сообщили в суде.

Жалобу Васильева Мосгорсуд рассмотрит вместе с доводами других защитников Ефремова. Когда пройдет заседание, пока неизвестно, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.

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