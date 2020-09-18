Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК

Президент в пятницу отметил успехи российских оружейников

Президент Владимир Путин рассказал о случаях, когда зарубежные производители оружия получают условия лучше, чем отечественные компании. Об этом глава государства заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

По словам Путина, конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса важна, однако необходимо обеспечить приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке.

"Конечно, конкуренция должна соблюдаться. Но она должна соблюдаться между нашими производителями и между нашими и зарубежными производителями. Только зарубежные производители не должны ставиться в выигрышные условия. А так, к сожалению, на нашем рынке еще бывает", - пояснил российский лидер.

Оценивая ОПК, Путин отметил успехи отечественных оружейников. Они "производят действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", сообщил президент. ТВЦ.RU публикует видео выступления президента.

Глава государства также рассказал, что в некоторых случаях российское оружие не имеет никаких аналогов в мире. "По ряду характеристик это уж совершенно очевидно", - заметил Путин.

Президент в ходе своего выступления также посоветовал руководителям ОПК научиться решать нестандартные задачи. Показатели выпуска гражданской продукции на предприятиях хорошие, но эту работу нужно наращивать, отметил глава государства.

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