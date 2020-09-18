В Петербурге спасатели ищут женщину в заполненной мусором квартире

Завалы постепенно разгребают

В петербургском районе Купчино развернулась весьма странная поисковая операция. Спасатели пришли в квартиру к пожилой женщине, об исчезновении которой сообщили ее коллеги. Но попасть внутрь не смогли: помешали настоящие мусорные баррикады, которые заполнили жилище до потолка. Есть ли люди внутри - пока выяснить невозможно.

Эти мешки с мусором - лишь малая часть того, что вынесли спасатели, чтобы попасть хотя бы в коридор двухкомнатной квартиры, где предположительно, могут находиться люди.

Сама квартира сейчас опечатана, дверь закреплена с помощью саморезов - ее просто не удавалось закрыть по-другому. Городские службы решают, кто имеет право вести работы в частном жилище, не являющемся аварийным, разбирать вещи и выносить их. Спасатели утверждают, что живых людей в квартире нет. Во всем подъезде стоит жуткий запах. Именно из-за него соседи вызвали полицию. Люди также заметили ползающих по стенам червей. Приехавшие накануне сотрудники МЧС в присутствии участкового взломали дверь, но в квартиру поначалу попасть не смогли - она оказалась до потолка забита мусором. Спасатели продвинулись не дальше коридора, выгребая хлам на лестничную клетку.

По словам жильцов дома, в квартире уже больше 16 лет проживает чета пенсионеров - 65-летняя женщина и ее супруг, инвалид по зрению. У соседей никогда не возникало подозрений насчет их адекватности- правда, мужчина лет пять назад почти перестал выходить на улицу.

Пенсионерка недавно устроилась на работу кондуктором трамвая, но вот последние несколько дней не выходит на смену, дозвониться до неё не могут. Работодатель также обратился в полицию. Дочь пенсионеров, по словам соседей, с родителями общалась мало, в квартиру никогда не поднималась, но и от неё поступило обращение о пропаже родных. По словам спасателей, находиться кому-то живому в таких условиях просто нереально.

Сейчас к дому начала подъезжать спецтехника, мусоровоз и манипулятор, вероятно, очищать квартиру будут коммунальные службы. Если под завалами удастся кого-то обнаружить - они вызовут полицию.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"