Более 60 домов построили в Москве по программе реновации

Дома возводят по новым стандартам

Жильё по новым стандартам. В Москве в рамках программы реновации возвели уже больше 60 домов. Так, к переезду сейчас готовятся и в Можайском районе на западе столицы. Огороженная территория, подземная парковка и удобная среда для маломобильных граждан. Что еще ждет новоселов?

Строительно-монтажные работы и отделка квартир завершены. Рабочие благоустраивают территорию. Дом 18, корпус 2 по улице Кубинка - один из 60 в столице, которые в этом году сдадут по программе "Реновация", и уже третий в Можайском районе.

"На сегодняшний день обеспечено начало переселения 26 тысяч семей, из которых 19 с половиной тысяч москвичей уже переехали в совершенно новые квартиры. По новым стандартам", - отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Закрытый двор, подземный паркинг, просторный вестибюль с колясочной и собственной диспетчерской. Такой инфраструктурой раньше могли похвастать только ЖК бизнес-класса.

"Дом четырнадцатиэтажный, выполнен с навесным вентилируемым фасадом. Также на первом этаже предусмотрена плитка керамогранитная – облицовка", - сообщил начальник строительного управления №4 АО ГК "315-УНР" Александр Шупиков.

Площадь квартир от 32-х до 86 квадратных метров. Внутри всё почти готово для въезда жильцов. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена особенная жилплощадь.

Пандемия на ходе строительства не отразилась. Передать дом городу подрядчик рассчитывает в срок уже к концу сентября. "Для того чтобы нагнать отставание, мы на площадках увеличиваем количество рабочих. По некоторым объектам это достигает 20-30 процентов", - отметил Рафик Загрутдинов.

Всего в ходе реновации новым жильём планируют обеспечить около миллиона москвичей. Это порядка 350 тысяч новых квартир.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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