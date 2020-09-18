Собянин: в Московском инновационном кластере уже более 17 тыс. участников

Мэр столицы провел заседание набсовета Московского инновационного кластера

В пятницу в столице подвели первые итоги работы Московского инновационного кластера. Он был создан в столице два года назад. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, за это время участниками проекта стали более 17 тысяч предприятий. Что это даёт городу и чем помог опыт научного парка в Пекине?

На первый взгляд - обычная лаборатория, каких сотни. Сотрудники аккуратными движениями выкладывают вещества в ёмкость, строго сверяются с необходимыми показателями - записывая всё в журнал. И так по кругу. На самом деле, в этом кабинете сейчас устанавливают прямую связь с будущим. Здесь разрабатывают новый класс лекарств - препараты в перспективе смогут защитить клетки человека от сепсиса.

"Это обычная фармацевтика, это не какие-то там супергенные технологии, которые неизвестно еще как будут применять. И мы идем по этому пути, мы ведем клинические исследования с несколькими лекарственными формами этого препарата. Первая лекарственная форма, она, конечно, не от смерти, от определённых старческих заболеваний", - рассказал генеральный директор компании "Митотех" Максим Скулачев.

Ещё одно из важных достижений медицины - экзокисть. Над созданием трудятся в другой лаборатории. По сути, это своего рода переносной реабилитационный центр для всех переживших инсульт или серьёзную травму головы.

Подобные стартапы, которые ещё десять лет назад казались возможными лишь в голливудских фильмах про далёкое будущее, сейчас активно интегрируются в современные реалии. Более того, такие нестандартные идеи ещё и активно поощряются. Чтобы объединить между собой ведущие университеты, технопарки и научные организации, и было принято решение два года назад создать инновационный кластер. Тогда инициативу поддержал Владимир Путин. По сути, этот - потенциальный конкурент Кремниевой долины. За исключением того, что площадка виртуальная. Строится вокруг цифровой платформы, объединяя при этом тысячи инновационных компаний. Сервисы дополнены программами развития и мерами поддержки.

У нас есть две большие программы. Московский акселератор и технологические конкурсы. Московский акселератор нацелен на компании более раннего развития и предполагает более длительную программу, включающую в себя в большей степени образовательную часть", - рассказал и.о.директора фонда Московского инновационного кластера Анатолий Валетов.

Спустя два года наблюдательный совет фонда Московского инновационного кластера подводит своеобразные итоги того, что уже удалось добиться. За всё время участниками и партнёрами стали свыше 17 тысяч инновационных компаний. Сервис значительно упростил поиск потенциальных партнеров и реализацию дальнейшей продукции. Задача объединить разрозненные элементы инновационной структуры столицы в единую систему однозначно удалась. Москва - в топе самых известных мировых рейтингов.

"Москва обладает уникальным инновационным потенциалом. В городе работают более 130 тысяч технологичных компаний. Доля высокотехнологичных отраслей в ВРП России составляет свыше 20%. По данным ведущих рейтингов Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. Проектируя будущий Московский инновационный кластер, мы опирались на этот уникальный потенциал и изучали опыт других городов. Нас вдохновил пример Пекина, создавшего успешный научный парк "Чжунгуаньцунь". В итоге, всего за один год мы смогли пройти путь от идеи Московского инновационного кластера до реально действующей системы, до реально действующей платформы", - отметил Собянин.

На связи - коллеги из Пекина, сотрудники того самого научного парка, которым вдохновлялись при создании московского инновационного кластера. Подписанное двустороннее соглашение - очередной практический шаг по реализации совместной инициативы лидеров двух стран о проведении перекрёстного года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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