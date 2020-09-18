Московский Губернский театр приготовил три премьеры

Что покажут зрителям?

Московский Губернский театр открыл новый, восьмой сезон. Накануне там показали яркий и веселый спектакль "Энергичные люди" по Шукшину. Он стал подарком для врачей, которые борются с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

А для остальных зрителей подготовили сразу три премьеры. В октябре представят душевную постановку времен "оттепели" - "Поэтическое кафе "ЛУЧ". Зимой выйдет "Дядя Ваня". А летом на сцене разыграется настоящая электродрама "Безымянная звезда", полная трюков и акробатики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"