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Московский Губернский театр приготовил три премьеры

15:11
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Что покажут зрителям?

Московский Губернский театр открыл новый, восьмой сезон. Накануне там показали яркий и веселый спектакль "Энергичные люди" по Шукшину. Он стал подарком для врачей, которые борются с коронавирусом, передает "ТВ Центр".

А для остальных зрителей подготовили сразу три премьеры.  В октябре представят душевную постановку времен "оттепели" - "Поэтическое кафе "ЛУЧ". Зимой выйдет "Дядя Ваня". А летом на сцене разыграется настоящая электродрама "Безымянная звезда", полная трюков и акробатики.

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