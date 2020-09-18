"Русский Вудсток" и фестиваль исторических садов: куда сходить в выходные в Москве

Также москвичей ждет богатая театральная программа

Новый сезон уже открыли многие московские театры. Шекспировские страсти или размеренные семейные разговоры - выбор за зрителями. Впрочем, если сцена не привлекает, вариантов для отдыха в ближайшие выходные - не счесть. Было бы желание провести время по-настоящему интересно.

Век пятнадцатый. Англия. На сцене театра Моссовета - звёздное королевское общество. Королева Елизавета - Екатерина Гусева, Бекингем - Валерий Яременко. Александр Домогаров в роли короля-убийцы Ричарда Третьего. Власть - вот страсть и мука его жизни.

Для режиссера Нины Чусовой эта сложная шекспировская пьеса - повод поговорить о природе жестокости. "Исследовать, что происходит с душой человека, который заболевает вот этой жаждой власти, насколько и как далеко он может зайти", - рассказала она.

В "Табакерке" - своё исследование. Времена недавние - век двадцатый. И автор в этом сезоне чрезвычайно востребованный - Александр Вампилов. Его пьесу "Старший сын" играют в нескольких московских театрах.

В столичном Манеже тоже "преодолевают расстояния". Фестиваль современного интерактивного искусства "Art life" обещает работы 62 художников из 22 стран. Дэвид Даунтон - легенда фэшн-иллюстрации. Бэн Эштон - один из лучших портретистов планеты, Ким Ёнг Сонг – гиперреалист, перед его картинами, так похожими на фотографии, застывает весь мир.

В "Музее восстания машин", который открывается сегодня на Красном Октябре, тоже рассчитывают на сильные эмоции. Персонажи достойные. От динозавров до Кинг Конга. Он один из самых внушительных. Весом 6 тонн. А собран из велосипедных цепей и автозапчастей.

А отдохнуть потом можно в Царицыно на выставке исторических садов. В этом году всего шесть участников. Но будут и монастырский сад, и посвящение архитектору Баженову.

Есть и возможность оказаться на пасеке. Жизнь пчелиной семьи так напоминает человеческое общество - считал Лев Николаевич Толстой. Сам знаменитый классик был весьма неравнодушен к пчеловодству. И неслучайно музей-усадьба "Ясная поляна" свой сад посвятил Старой пасеке.

Из тишины царицынских садов можно сразу - на рок-фестиваль! На ВДНХ в эти выходные "Русский Вудсток". Выступления посвящают врачам, борющимся с пандемией. А музыка - она ведь тоже лечит и объединяет!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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