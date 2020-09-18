ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор проверил продукты в магазинах на коронавирус

13:32
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Результат отрицательный

Проверку продуктов в российских магазинах на коронавирус завершил Роспотребнадзор. Возбудителя COVID-19 не обнаружено, сообщила о результатах исследования пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор измерил иммунитет россиян к коронавирусу

Исследование проходило с 5 августа по 10 сентября. Через лаборатории прошло 1677 образцов пищи.

"Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2", — говорится в соощении.

Специалисты исследовали овощи, фрукты и изделия с мясом. Особое внимание уделялось замороженным товарам и продукции ручной фасовки, так как именно здесь велик риск заражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в супермаркете
Люди в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.