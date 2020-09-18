Роспотребнадзор проверил продукты в магазинах на коронавирус

Результат отрицательный
Проверку продуктов в российских магазинах на коронавирус завершил Роспотребнадзор. Возбудителя COVID-19 не обнаружено, сообщила о результатах исследования пресс-служба ведомства.
Исследование проходило с 5 августа по 10 сентября. Через лаборатории прошло 1677 образцов пищи.
"Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2", — говорится в соощении.
Специалисты исследовали овощи, фрукты и изделия с мясом. Особое внимание уделялось замороженным товарам и продукции ручной фасовки, так как именно здесь велик риск заражения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"