Роспотребнадзор проверил продукты в магазинах на коронавирус

Результат отрицательный

Проверку продуктов в российских магазинах на коронавирус завершил Роспотребнадзор. Возбудителя COVID-19 не обнаружено, сообщила о результатах исследования пресс-служба ведомства.

Исследование проходило с 5 августа по 10 сентября. Через лаборатории прошло 1677 образцов пищи.

"Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2", — говорится в соощении.

Специалисты исследовали овощи, фрукты и изделия с мясом. Особое внимание уделялось замороженным товарам и продукции ручной фасовки, так как именно здесь велик риск заражения.

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