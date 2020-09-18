Депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал, каким станет обновленный кинотеатр "Керчь"

Кинотеатр хотят сделать популярным местом для досуга

После реконструкции центр "Керчь" станет посещать порядка 16 тысяч человек ежедневно, заявил депутат Мосгордумы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.

Согласно существующему проекту, в обновленном кинотеатре "Керчь" появится пять кинозалов по 102 места в каждом. Также специалисты предусмотрели отдельные места для маломобильных граждан, оснащенные специальным акустическим устройством для зрителей с пониженным слухом. Помимо того, в центре оборудуют досуговый центр для детей, творческие мастерские, рестораны и магазины, а также летнюю террасу на крыше.

"Району нужен такой общественный культурный центр, и очень правильно, что для этих площадок используются те места, которые уже знакомы, привычны и удобны для местных жителей. Кинотеатр "Керчь" - именно такое место. Еще до строительства здания в 1979 году эта площадка была местом киносеансов, где раньше стоял киноэкран под открытым небом: проектор устанавливался на грузовике "Москино", и люди смотрели любимые советские фильмы", - рассказал Артемьев.

Планируется, что исторический стиль кинотеатра сохранится – вывеска будет выполнена из современных долговечных материалов. Парламентарий отметил, что разрешение на строительство уже получено, и подрядчик уже начал работу над проектом, передает АГН "Москва".

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