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Депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал, каким станет обновленный кинотеатр "Керчь"

13:42
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Кинотеатр хотят сделать популярным местом для досуга

После реконструкции центр "Керчь" станет посещать порядка 16 тысяч человек ежедневно, заявил депутат Мосгордумы от районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части района Царицыно Олег Артемьев.

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Согласно существующему проекту, в обновленном кинотеатре "Керчь" появится пять кинозалов по 102 места в каждом. Также специалисты предусмотрели отдельные места для маломобильных граждан, оснащенные специальным акустическим устройством для зрителей с пониженным слухом. Помимо того, в центре оборудуют досуговый центр для детей, творческие мастерские, рестораны и магазины, а также летнюю террасу на крыше.

"Району нужен такой общественный культурный центр, и очень правильно, что для этих площадок используются те места, которые уже знакомы, привычны и удобны для местных жителей. Кинотеатр "Керчь" - именно такое место. Еще до строительства здания в 1979 году эта площадка была местом киносеансов, где раньше стоял киноэкран под открытым небом: проектор устанавливался на грузовике "Москино", и люди смотрели любимые советские фильмы", - рассказал Артемьев.

Планируется, что исторический стиль кинотеатра сохранится – вывеска будет выполнена из современных долговечных материалов. Парламентарий отметил, что разрешение на строительство уже получено, и подрядчик уже начал работу над проектом, передает АГН "Москва". 

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Начало реконструкции здания кинотеатра "Керчь"
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