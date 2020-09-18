Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Аналитики ожидали такого решения

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Решение было принято на заседании Совета директоров регулятора.

В июне Центробанк впервые с 2015 года снизил ставку сразу на 1 процентный пункт - до 4,5% годовых. В июле она достигла исторического минимума - 4,25%.

Как пишет РИА Новости, аналитики предсказывали такое решение Банка России. На это указывали не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также ряд инфляционных факторов.

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