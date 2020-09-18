ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

13:42
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Аналитики ожидали такого решения

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Решение было принято на заседании Совета директоров регулятора.

В июне Центробанк впервые с 2015 года снизил ставку сразу на 1 процентный пункт - до 4,5% годовых. В июле она достигла исторического минимума - 4,25%.

Как пишет РИА Новости, аналитики предсказывали такое решение Банка России. На это указывали не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также ряд инфляционных факторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ключевая ставка
Ключевая ставка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.