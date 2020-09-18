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Второй этап "туристического кэшбека" продлят на полтора месяца

14:09
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Начать планируют в октябре

Второй этап продаж туров по России с кэбеком будет более продолжительным. Начать планируют в октябре, точную дату в Ростуризме назовут позже, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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"Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", - пояснила глава Ростуризма.

Догузова добавила, что дата начала продаж зависит от того, насколько быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии.

На программу поддержки сферы внутреннего туризма, пострадавшей от пандемии коронавируса, российское правительство выделило 15 миллиардов рублей. Туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, приобретенных у участников программы – туроператоров и отелей. Первый этап распродажи туров с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа, напоминает "Интерфакс".

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