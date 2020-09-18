ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Машина времени и брейк-данс от Распутина: комедия о княжне Анастасии возмутила россиян

15:09
  • пятница
  • 18 сентября 2020

В США сняли картину о великой княжне Анастасии

В Российском императорском доме назвали оскорбительным изображение княжны Анастасии в комическом свете, но в суд на создателей фильма подавать не намерены. Об этом рассказал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.
Елизавета II потеряла власть над Барбадосом

В новой киноленте младшую дочь последнего русского императора показали дикаркой, которая ест руками. Зрители не оценили подобного юмора и даже запустили в Сети хештеги HandsOffRussianHistory ("Руки прочь от русской истории") и HandsOffAnastasia ("Руки прочь от Анастасии").

Закатов заявил, что осуждает образ, который кинематографисты создали для княжны. "Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают. […] Когда это делается с любовью и добротой, ничего страшного нет, а если на потеху публики оскверняется светлый образ человека – это отвратительно", - подчеркнул он.

Закатов отметил, что сам не смотрел фильм, как, впрочем, и потомки императорской семьи, передает РИА Новости. По его словам, в Доме Романовых считают бойкот картины лучшим средством борьбы с ней, тогда как запреты и возмущения лишь привлекут к произведению еще больше внимания.

А вот посмотревшие фильм россияне отреагировали на очередное творение Голливуда достаточно остро. Людей возмутило неуважение к русской истории, плохие костюмы и смехотворный сценарий "шедевра".

"Потомки людей, которые приехали на чужие земли, уничтожив их население, и при помощи рабского труда построили страну, учат сейчас "злых русских" не обижаться на тупой фильм в котором русская княжна показана дикаркой в шторе с алиэкспресс", "Интересно а когда американцы поймут что снимать фильмы о чудесном магическом спасении девочки которая была зверски убита и чьё тело нашли закопанное где-то за чертой города это как бы не очень этично?", "Возмущает двуличие англонейтивов и иже с ними. Культурная апроприация может использоваться для унижения нашей с вами истории, но не ИХ. Им можно снимать глумливые фильмы о нашей истории, но нас за такое сожрут", - поделились своим возмущением зрители из России.

Последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро детей, а также слуги были расстреляны большевиками летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Члены царской семьи Романовых
Члены царской семьи Романовых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.