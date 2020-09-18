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Израиль повторно ввел общенациональный карантин из-за коронавируса

14:42
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Закрыты кафе, спортклубы и торговые центры

Общенациональный карантин объявлен в Израиле. Власти страны повторно ввели ограничительные меры из-за коронавируса. Гражданам запрещается ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек.
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Ограничена работа транспорта и предприятий. Закрыты торговые центры, парикмахерские, образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы.

Запрещено отдаляться от дома больше чем на километр. Запрет не действует только в некоторых случаях – в частности, для похода на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

Карантин объявлен на три недели с возможностью продления. Ограничения будут действовать и во время осенних еврейских праздников. Первый из них – еврейский новый год, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, передает РИА Новости.

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