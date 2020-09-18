"Белый дом" в Москве признали аварийным

Дом правительства реконструируют за 5 миллиардов

Инженерные системы Дома правительства России существенно изношены и нуждаются в ремонте. "Белый дом" признан аварийным. В пресс-службе кабмина напомнили, что здание было введено в эксплуатацию в 1978 году.

"Необходимость работ по реконструкции здания Дома правительства Российской Федерации связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и как следствие большим числом протечек, в том числе в подвальной части", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщалось, на реконструкцию здания Дома правительства площадью 173 347 квадратных метров из бюджета будет выделено 5,27 миллиарда рублей. 1 миллиард, запланированный на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства. Из этих средств финансировалоись меры по борьбе с распространением коронавируса.

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