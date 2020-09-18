В Севастополе возобновили масочный режим

В городе опасаются новой вспышки COVID-19

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев принял решение возобновить обязательный масочный режим в общественных местах города, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", - заявил губернатор.

Он отметил, что в городе не станут приостанавливать работу организаций из-за пандемии, однако соблюдение масочного режима будет строго контролироваться, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в Севастополе коронавирусная инфекция диагностирована у 737 человек, 21 пациент скончался.

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