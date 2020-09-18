Депутат МГД Степан Орлов: Речная маршрутная система Москвы будет самой насыщенной в Европе

Скоро в городе появятся "речные автобусы"

Речная маршрутная система Москвы будет самой насыщенной среди европейских городов. В этом уверен депутат Мосгордумы Степан Орлов.

Он рассказал, уже в 2022 году по городу поплывут речные автобусы, оплатить проезд в которых можно будет картой "Тройка". На набережных Москвы-реки появятся комфортабельные пристани для удобной пересадки на другие виды транспорта.

Исторически именно главная водная артерия Москвы задавала ритм жизни города, напомнил Орлов. На реке было много пристаней и даже крупных портов. В девяностых пассажирские перевозки по Москве-реке сошли на нет. С тех пор предпринималось множество попыток возродить навигацию, однако еще в начале нулевых за пределами центра города пользоваться "речными автобусами" было негде.

"Все изменилось сравнительно недавно, когда трансформировалась сама концепция развития мегаполиса: речные берега буквально наполнились жизнью, вместо безликих запущенных экс-территорий заводов и фабрик тут стали расти новые жилые районы, технопарки, бизнес-центры и новаторские арт-кварталы", - сказал депутат Орлов.

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