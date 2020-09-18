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Трамп предложил помиловать Ассанжа в обмен на информацию

15:30
  • пятница
  • 18 сентября 2020

В США ему грозит 175 лет тюрьмы

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Но при условии, что тот расскажет, кто стоял за взломом электронной почты национального комитета Демократической партии в 2016 году, передает Reuters со ссылкой на адвоката журналиста.

Сайт WikiLeaks был создан для публикации секретных и закрытых материалов, которые разоблачают коррупцию и злоупотребления. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотят арестовать за изнасилование. В США ему грозит 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Государственного департамента.

На данный момент в Лондоне в отношении Ассанжа проходят слушания по делу об его экстрадиции в США.

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