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Путин отметил уникальность российского оружия

15:33
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Оно превосходит зарубежные аналоги

Владимир Путин поздравил россиян, которые трудятся в оборонно-промышленном комплексе, с Днем оружейника. Профессиональный праздник отмечается 19 сентября. Президент России отметил успехи отечественных оружейников. По словам главы государства, они производят действительно уникальные образцы вооружения, которые опережают зарубежные аналоги.
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"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно", - отметил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Президент поблагодарил продолжателей легендарных традиций всемирно известных оружейных школ. Они, по словам Путина,  стали воплощением силы и мощи армии и флота.

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