Путин отметил уникальность российского оружия

Оно превосходит зарубежные аналоги

Владимир Путин поздравил россиян, которые трудятся в оборонно-промышленном комплексе, с Днем оружейника. Профессиональный праздник отмечается 19 сентября. Президент России отметил успехи отечественных оружейников. По словам главы государства, они производят действительно уникальные образцы вооружения, которые опережают зарубежные аналоги.

"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно", - отметил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Президент поблагодарил продолжателей легендарных традиций всемирно известных оружейных школ. Они, по словам Путина, стали воплощением силы и мощи армии и флота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"