Два автобуса с россиянами столкнулись в Турции, есть раненые

Известно, что пострадавшие приехали на курорт из Москвы и Подмосковья

В Турции в районе Аланьи столкнулись два автобуса с россиянами. Один из них перевернулся. Авария произошла на горной дороге, есть пострадавшие.

В результате ДТП травмы получили семь человек. Раненых доставили в лагерь, который должен был стать конечной точкой маршрута, оттуда их забрала скорая помощь. Врачи диагностировали у пострадавших повреждения головы, ушибы и переломы.

Отмечается, что россияне, получившие травмы, прилетели в Турцию из Москвы и Московской области, передает ТАСС.

"Подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем", - сообщили в генконсульстве России в Анталье.

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