Опубликовано видео с места ДТП с россиянами в Турции

В результате аварии пострадали 11 граждан России

В результате аварии с туристическим автобусом на горной дороге в Турции пострадали не менее 11 россиян, передает "ТВ Центр". Все они доставлены в больницы для медицинского осмотра. У одной женщины подозревают перелом плеча, у остальных менее серьезные травмы.

Как рассказали в нашем генконсульстве, ДТП произошло около 13 часов по московскому времени в поселке Авсаллар. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находились 14 российских туристов, не справился с управлением. В результате транспортное средство врезалось в дерево и перевернулось на бок.

Точные обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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