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Видео задержания подозреваемого в убийстве сестер из Рыбинска

16:20
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Мужчина несколько дней прятался в заброшенных домах

Правоохранительные органы задержали 40-летнего жителя Рыбинска Виталия Молчанова, которого подозревают в зверском убийстве двух малолетних дочерей своей возлюбленной.

По информации местных СМИ, мужчина несколько дней прятался в заброшенных дачных домах. В поисковых мероприятиях ежедневно были задействованы около 200 сотрудников органов внутренних дел.

При задержании подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что во время совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Молчанова доставили на допрос в Ярославль, затем его этапируют в Москву. 

Как стало известно РИА Новости, мама девочек, Валентина Сапрунова, познакомилась с Виталием Молчановым в интернете. Женщина влюбилась в него и переехала из Омска в Рыбинск (Ярославская область) вместе с детьми. Как пишут СМИ, родной отец девочек работает в полиции начальником уголовного розыска.

Сапрунова и Молчанов прожили под одной крышей не более 1,5 месяца. 15 сентября, вернувшись со смены в больнице, женщина обнаружила своих дочерей 9 и 14 лет изнасилованными и убитыми. Ее сожитель скрылся и несколько дней был в бегах.

О самом подозреваемом известно немного. Ранее его судили за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство, изнасилование и надругательство над телом умершего. В 2019 году Молчанов вышел на свободу и устроился работать на кабельный завод.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Изнасилование". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование преступления из Ярославской области в главное следственное управление СК.

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