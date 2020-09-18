Собянин наградил московских медиков за работу в условиях пандемии

Медработники профессионально сработали в условиях пандемии

Ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной. Порядка 4 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в столичных стационарах. Об этом заявил Сергей Собянин на церемонии награждения медицинских работников.

В зале собрались врачи, которые спасали пациентов, работая практически в круглосуточном режиме. Мэр отметил их почётными знаками и присвоил звания, сообщает "ТВ Центр". В Москве за период пандемии перепрофилировали тысячи коек под пациентов с COVID-19. Но самое главное, по мнению Сергея Собянина, профессионально сработали столичные медики. Врачи искали новые методики лечения и помогали своим коллегам в регионах. Мэр отметил, что этот опыт динамичного развития и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда.

"От имени москвичей и от себя лично хотел поблагодарить вас за всё, что вы сделали и что вы делаете в непростой период для Москвы. Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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