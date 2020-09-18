Минобороны сообщило об активности НАТО близ границ России

Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%

Минобороны на протяжении нескольких месяцев фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи границ нашей страны, передает "ТВ Центр".

Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, ведомство отмечает возросшую интенсивность действий Военно-морских сил, стратегической авиации, средств воздушной и морской разведки в Черноморском регионе. Так, с января по сентябрь продолжительность пребывания боевых кораблей НАТО в Черном море увеличилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Также на 40% возросло число перемещений самолетов-разведчиков в этом регионе.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики, устанавливали за ними непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%. В этом месяце для прикрытия воздушной границы Российской Федерации в зоны дежурства над акваториями Черного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолетов. В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные комплексы", - сказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

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