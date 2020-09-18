ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило об активности НАТО близ границ России

17:55
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%

Минобороны на протяжении нескольких месяцев фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи границ нашей страны, передает "ТВ Центр".

Как заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, ведомство отмечает возросшую интенсивность действий Военно-морских сил, стратегической авиации, средств воздушной и морской разведки в Черноморском регионе. Так, с января по сентябрь продолжительность пребывания боевых кораблей НАТО в Черном море увеличилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Также на 40% возросло число перемещений самолетов-разведчиков в этом регионе.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики, устанавливали за ними непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%. В этом месяце для прикрытия воздушной границы Российской Федерации в зоны дежурства над акваториями Черного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолетов. В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные комплексы", - сказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
ВМС НАТО
ВМС НАТО
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.