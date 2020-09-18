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Названа цена российского лекарства от коронавируса

16:55
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Препарат отпускается по рецепту врача

Гендиректор фармкомпании "Промомед" Андрей Младенцев озвучил стоимость российского препарата против коронавирусной инфекции "Арепливир".
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В аптеках лекарство будет продаваться по цене 12 320 рублей. Это рекомендованная розничная цена. В одной упаковке 40 таблеток по 200 миллиграммов, уточнил портал "Стопкоронавирус.рф".

"Арепливир" может появиться в продаже с 21 сентября. Препарат отпускается по рецепту врача.

"Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение", - сообщил Младенцев.

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